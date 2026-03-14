Cremonese, una grossa fetta di salvezza passa dallo stadio Zini

Per la Cremonese la salvezza passa dallo stadio Zini. Delle restanti dieci giornate di campionato, i grigiorossi ne giocheranno sei in casa e quattro in trasferta. Un piccolo vantaggio per la squadra di Nicola, che tra le mura amiche può sempre contare sul sostegno e sul calore dei propri tifosi. Riuscire ad ottenere il massimo possibile dalle gare interne deve essere uno dei primi obiettivi di questa volata finale di campionato, all’inseguimento dell’obiettivo della permanenza nella massima serie del calcio italiano. Il cammino allo Zini non è dei più facili, ma presenta diversi scontri diretti decisivi.

Analizzando le sei gare interne che attendono i grigiorossi, la prima sarà in programma lunedì prossimo alle ore 20:45, contro una Fiorentina che in classifica vanta un solo punto in più. Un match che vale quanto una finale per il peso specifico dei punti che metterà in palio. La Cremonese tornerà a giocare in casa subito dopo la sosta dovuta agli impegni delle Nazionali, per affrontare un Bologna che nelle ultime undici partite ha rimediato ben sette sconfitte, ma che tenterà in tutti i modi di vendicare il ko incassato nel match d’andata contro Vardy e compagni.

In occasione della 33ª giornata, a Cremona arriverà il Torino per un altro scontro diretto in chiave salvezza. I granata sono messi meglio dei grigiorossi in classifica, ma non stazionano ancora in una posizione tranquilla, tanto che hanno appena cambiato la guida tecnica con l’arrivo di D’Aversa.

La 35ª e la 36ª giornata, invece, regaleranno ai grigiorossi due match casalinghi di fila, un fattore che andrà sfruttato al massimo, prima contro una Lazio che quest’anno sta andando meno forte rispetto alle scorse stagioni, poi con un Pisa al momento ultimo in classifica e che al terzultimo turno di Serie A potrebbe già essere retrocesso.

Infine, l’ultima giornata di campionato regalerà alla Cremo la sfida sulla carta più difficile tra quelle che restano da giocare in casa, contro un Como al momento lanciatissimo verso un piazzamento in Champions League. Insomma, le partite allo Zini sono quelle che potrebbero regalare alla Cremonese quei punti necessari per restare in Serie A.

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