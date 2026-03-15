Cremonese, le possibili scelte del tecnico Nicola per la gara con la Fiorentina

Gara di grande importanza per la Cremonese, in programma lunedì sera contro una Fiorentina che in classifica ha un solo punto in più. Proprio per preparare al meglio una sfida che vale tanto nella lotta salvezza, i grigiorossi hanno lavorato per qualche giorno in ritiro a Torre Boldone, in provincia di Bergamo.

Nicola starebbe prendendo in considerazione alcune novità, proprio per riuscire ad affrontare nel migliore dei modi la compagine viola. Una delle alternative valutate dall’allenatore è quella del cambio di sistema di gioco. C’è la possibilità di vedere dal primo minuto una Cremo disegnata in campo con un 4-4-2, come già accaduto a Lecce nel secondo tempo. Ma non è da escludere nemmeno l’ipotesi che Nicola decida di partire con il più collaudato 3-5-2, con la possibilità di cambiare modulo a gara in corso.

Contro la Fiorentina, in porta dovrebbe giocare Audero, mentre in difesa sarà ancora assente per infortunio un leader come Baschirotto. Tornerà disponibile, però, Terracciano, che assieme a Folino e Luperto dovrebbe comporre il trio di centrali. A sinistra non ci sarà causa squalifica Pezzella, quindi al suo posto potrebbe partire uno tra Zerbin e Floriani Mussolini, con Barbieri posizionato sulla destra.

In mezzo al campo Nicola può contare su diverse alternative. Thorsby al momento sembra sicuro di vestire una maglia da titolare, mentre per gli altri due posti ci sono in corsa tre giocatori: Maleh, Vandeputte e Payero. La grande novità dovrebbe riguardare l’attacco, dove Djuric è candidato a partire titolare al posto di Vardy, con accanto Bonazzoli.

Riguardo la Fiorentina, il tecnico Vanoli nel match di Conference League ha fatto riposare la maggior parte dei titolari, proprio in vista della sfida di Cremona. In casa viola, però, rimane ancora in dubbio la presenza in attacco di Kean. Una decisione verrà presa soltanto all’ultimo, dopo l’allenamento di rifinitura. Se Kean non dovesse farcela, al suo posto giocherebbe Piccoli.

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