Cremonese: Thorsby, Audero e Sanabria convocati in nazionale
Amichevoli internazionali per il centrocampista norvegese, il portiere in campo con l'Indonesia per le FIFA Series, per la punta del Paraguay test con Grecia e Marocco
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Sono tre i grigiorossi convocati dalle rispettive nazionali per gli impegni di marzo 2026: Morten Thorsby (Norvegia), Emil Audero (Indonesia) e Antonio Sanabria (Paraguay).
MORTEN THORSBY
Il centrocampista classe ’96 è stato inserito tra i convocati della Norvegia per le amichevoli internazionali contro Olanda (venerdì 27 marzo alle ore 20.45) e Svizzera (martedì 31 marzo alle 18) in preparazione ai Mondiali del 2026, conquistati attraverso una storica qualificazione durante la sosta di novembre.
EMIL AUDERO
L’Indonesia di Audero torna in campo dopo la pausa di novembre per le FIFA Series: venerdì 27 marzo i biancorossi affronteranno a Jakarta St. Kitts and Nevis, mentre lunedì 30 è in programma la sfida con una tra Bulgaria e Isole Salomone in base al risultato del primo match.
ANTONIO SANABRIA
Prosegue il ciclo di sfide amichevoli del Paraguay, qualificato ai Mondiali estivi già da settembre: alle ore 20 di venerdì 27 marzo la Albirroja incontrerà la Grecia, mentre martedì 31 sarà il turno della partita contro il Marocco (fischio d’inizio alle 21).