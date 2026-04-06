Ponte pasquale, a Cremona ristoranti pieni e turismo di qualità all'insegna della tradizione

Un weekend di Pasqua all’insegna del turismo di qualità e della riscoperta della tradizione. Cremona ha registrato una presenza significativa di visitatori, non solo attratti dalle bellezze artistiche e culturali della città, ma anche desiderosi di vivere un’esperienza completa, anche a tavola.

A confermarlo sono i ristoratori del centro storico, che parlano di locali pieni e di una clientela che ha contraddistinto sia la giornata di Pasqua sia il lunedì di pasquetta, con sale esaurite e numerose prenotazioni.

“Anche oggi il locale è completo, siamo molto contenti – racconta Marina Morelli di Hosteria 700 -. La Pasqua è andata molto bene e anche il lunedì si presenta con tutte le sale piene. Il menù è alla carta, ma non possono mancare i piatti della tradizione. L’agnello al forno è stato il nostro piatto forte, insieme agli asparagi di stagione e ai dolci pasquali”.

La stessa linea anche nelle parole di Luca Babbini del ristorante Il Violino, che sottolinea non solo la quantità, ma soprattutto la qualità del turismo: “Due giorni molto piacevoli, con una bella clientela. La città era piena, viva, con persone che avevano voglia di stare bene. Un turismo di livello. Abbiamo proposto un menù tradizionale con qualche rivisitazione. I piatti più richiesti sono stati i tortelli e i marubini, insieme ai prodotti stagionali”.

Anche Il Ginko vi via Manzoni conferma il trend positivo: “Abbiamo lavorato molto bene — spiega Lorenzo Barbieri — soprattutto con persone arrivate da fuori Cremona per visitare la città. La maggior parte dei nostri ospiti ha scelto la tradizione, in particolare l’agnello”.

I piatti tipici, dai marubini all’agnello, fino ai prodotti stagionali, per un bilancio del weekend positivo sotto più punti di vista, un segnale che conferma come il turismo a Cremona stia crescendo anche sul piano gastronomico.

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