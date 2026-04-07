Rotary Cremona Monteverdi, aiuti umanitari a Cuba: inviati farmaci a Lomitas

Un gesto di solidarietà che parte da Cremona per Cuba dal Rotary Club Cremona Monteverdi che ha promosso un service umanitario con l’invio di farmaci di prima necessità destinati alla comunità di Lomitas, nel municipio di Cumanayagua, provincia di Cienfuegos.

Un’iniziativa che nasce per rispondere a una situazione di difficoltà e che si inserisce in un percorso di attenzione verso i bisogni sanitari delle comunità più fragili. “Siamo riuniti, contenti, felici e onorati come club per questo momento di solidarietà e unione verso un popolo che è in grande sofferenza, come Cuba, che sta attraversando una fase di difficoltà economica e politica – spiega la presidente del Monteverdi Elva Calvaruso -. Aiuteremo questo piccolo paese portando farmaci come segno di amicizia, solidarietà e vicinanza verso i paesi più poveri”.

Un intervento reso possibile grazie al contributo dei soci, con un ringraziamento particolare a Marco Ceriali per l’organizzazione dell’iniziativa e alla dottoressa Yanely Sarduy Alonso, che seguirà direttamente la consegna dei medicinali a destinazione.

“All’interno della spedizione sono stati inseriti farmaci destinati a patologie diffuse e croniche – spiega il socio del RC Cremona Monteverdi Marco Ceriali -. Abbiamo incluso medicinali per l’ipertensione, come Cardiaspirina e Ramipril, oltre ad altri farmaci indicati direttamente dalle persone del posto, con l’obiettivo di raggiungere il maggior numero possibile di persone”.

Determinante proprio il collegamento diretto con il territorio cubano, grazie alla presenza di Yanely Sarduy Alonso, medico originario di Cuba ma che vive a Cremona e che ha contribuito a rendere concreto il progetto: “Sto realizzando un sogno — racconta —. Sono riuscita ad aiutare il piccolo paese da cui provengo con farmaci che sono vitali, soprattutto in questo momento che sta attraversando la mia comunità e tutto il popolo cubano”.

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