Assemblea generale degli iscritti all’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Cremona. La prima per la neopresidente Elisabetta Pasquali, che si è insediata ufficialmente con il suo nuovo consiglio circa due mesi fa, prima donna presidente dall’istituzione dell’Ordine.

La Presidente Elisabetta Pasquali ha commentato: “In realtà la mia attività istituzionale è iniziata molto tempo fa. Da venti anni ormai svolgo questo tipo di attività, sia a livello locale che nazionale. Prima di assumere l’incarico di Presidente, sono stata per lungo tempo il Segretario dell’Ordine. Sono però chiaramente onorata di essere stata eletta Presidente dell’Ordine e anche di essere la prima donna Presidente. Prima dell’Assemblea, abbiamo fatto un convegno sulle pari opportunità. Io sono proprio l’esempio di come le pari opportunità abbiano permesso nel tempo anche alle donne di assumere ruoli apicali. Sono molto orgogliosa di tutto questo”

L’Assemblea generale è stata preceduta da un incontro riservato ai praticanti e da un convegno sul tema “Stereotipi, pregiudizi e discriminazioni nelle professioni: buone pratiche per una cultura delle pari opportunità” con relatrice Camilla Federici, esperta in politiche di genere, diversità e inclusione.

“Ho definito questa Assemblea restitutiva – ha spiegato la Presidente Pasquali -. Penso che sia importante presentare ai nostri iscritti che cosa contribuisce al buon funzionamento di un Ordine professionale. C’è un Consiglio dell’Ordine, ci sono io che sono la guida, ma con me ci sono altre otto persone. Inoltre, abbiamo un Comitato Pari Opportunità, un Consiglio di Disciplina e abbiamo anche tantissime Commissioni di lavoro: quella dedicata ai tirocinanti, quella rivolta alla formazione, ma anche la Commissione Next Generation per i giovani, oltre alla Commissione parcelle.

“Abbiamo anche dei referenti per l’attività di comunicazione, ma anche per i rapporti con le istituzioni e le università. Tantissimi iscritti contribuiscono al buon funzionamento dell’Ordine. Abbiamo una struttura, cioè l’Associazione Professionisti, che è la nostra casa comune delle varie professioni e che rappresenta un unicum in Italia, perché in pochissime realtà le professioni diverse hanno una casa comune come la nostra Associazione Professionisti. Il buon funzionamento di un Ordine, quindi, è anche garantito dall’attività che svolgono i Consiglieri dell’Ordine, gli iscritti che contribuiscono alle varie Commissioni di lavoro, ma anche grazie all’attività che svolge la struttura dell’Associazione Professionisti, che colgo l’occasione di ringraziare”.

L’ordine del giorno dell’Assemblea generale prevedeva la presentazione del rendiconto consuntivo dell’Ordine relativo all’anno 2025, con successiva votazione per l’approvazione, oltre alla presentazione del bilancio di genere dell’Ordine per l’anno 2025 e alla relazione della Presidente.

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