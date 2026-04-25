Il delitto di Crema, spunta il movente: il furto di una collanina

Emergono novità sul movente del delitto di Pasquetta che ha visto perdere la vita il ventenne egiziano Hamza Salama, aggredito a colpi di mazza e poi accoltellato in via Brescia a Crema. Il giovane marocchino che è in carcere al Beccaria di Milano accusato del suo omicidio avrebbe rivelato che tutto sarebbe nato a causa di una collanina rubata. Il ragazzo, che nel frattempo è diventato maggiorenne, ha spiegato di essere stato in compagnia di un ragazzo più grande al parco Margherita Hack, un’ora prima del delitto.

Sarebbe stato l’amico a dagli il coltello con cui poi il giovane marocchino aveva aggredito Hamza a causa della collanina che l’egiziano gli avrebbe rubato. Il ragazzo è anche accusato di rapina per aver spintonato un passante al quale aveva rubato la bicicletta, ma di questo episodio, come ha spiegato il suo legale, l’avvocato Vincenzo Giorgio Cotroneo, il neo diciottenne non ha memoria. Ha invece riferito di essere stato accompagnato a Sergnano in auto dal fratello, ignaro di tutto.

Dopo essere stato colpito con la mazza e con con il coltello, il ventenne egiziano era stato soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale, ma le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi. “Il mio assistito è disperato per quanto successo”, ha dichiarato l’avvocato Cotroneo. “Si è reso conto di ciò che ha fatto. Ora sta lavorando seriamente con gli educatori e affronterà un programma di recupero”.

Il padre della vittima, che aveva soccorso Hamza nel parco, ha invece sempre sostenuto che fossero tre gli aggressori del figlio che dopo il primo agguato erano andati a cercarlo a casa. Un’ora dopo, in via Brescia, il corpo del giovane egiziano era stato trovato a terra esanime. L’unica arma che non è stata recuperata è la mazza. Il marocchino non ha saputo indicare il luogo dove se n’era sbarazzato.

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