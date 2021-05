L’ultimo saluto a Danilo e Chiara Ghitti, papà e figlia di Travagliato morti sabato 8 maggio a Pieve San Giacomo in un terribile incidente in moto è stato dato oggi nella parrocchiale di Travagliato. Alla cerimonia, che si è svolta nel rispetto delle norme anticovid, hanno comunque partecipato in tantissimi, praticamente tutta la comunità di Travagliato, oltre a parenti e amici delle due vittime della strada.

Distrutta dal dolore, Carolina, moglie di Danilo e mamma di Chiara, la loro unica e amatissima figlia. Presente al funerale anche un gruppo di volontari della Protezione civile, di cui Danilo, che lavorava all’Alfa Acciai, aveva fatto parte.

“Le parole dell’uomo non possono lenire un dolore così grande”, ha detto nell’omelia don Tino Decca. “Ma tutto può la parola di Dio e il conforto della fede”.

Papà e figlia erano sempre insieme. Condividevano, infatti, le stesse passioni, come le gite in moto, le passeggiate in montagna e l’amore per gli animali. E sempre insieme se ne sono andati.

