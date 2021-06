E’ partita ufficialmente questa mattina, martedì 1° giugno, l’operazione “Tariffa Puntule”, nel pieno rispetto della tabella di marcia presentata dal Comune. E’ infatti iniziata la distribuzione dei sacchi blu muniti di TAG, ossia associati a ciascuna utenza Linea Gestioni, sul piazzale Azzurri d’Italia. Due i gazebo gestiti dal Comitato Locale della Croce Rossa di fronte all’ingresso delle piscine e nelle vicinanze del bocciodromo. La previsione è di servire 350 utenti per ciascuna postazione per le prossime due settimane; 200 le persone che alle 11 di stamattina si erano presentate, tra le 8.00 e le 14.00 e tra le 16.00 e le 20.00 Poi le postazioni si sposteranno in altre zone secondo il calendario già diffuso.

Il quartiere Po insieme ai quartieri Cavatigozzi, Castello e Giordano Cadore, è il primo ad essere coinvolto dalla distribuzione dei nuovi sacchi blu. Stamattina l’operazione è iniziata senza intoppi, anche se diverse persone si presentano senza la lettera arrivata a domicilio con l’indicazione del giorno esatto in cui presentarsi, oppure con la lettera, che però indica un giorno diverso: Lgh sta provvedendo ad effettuare ugualmente la fornitura. In tutto l’operazione di consegna dura pochi minuti: tramite un palmare viene associata a ciascun utente una fornitura di 30 sacchetti che dovranno servire, dal 1 settembre, per la misurazione di quanto rifiuto indifferenziato viene prodotto.

Insieme al sacchetto, viene consegnato un volantino informativo con la sintesi del progetto e delle regole di raccolta ed esposizione del secco.

I sacchi azzurri muniti di TAG, in distribuzione nei mesi di giugno e luglio nei punti individuati, sarà obbligatorio dal 1° settembre (non prima), anche se l’introduzione della tariffa puntuale avverrà non prima del 2023, una volta testato e assestato il sistema della misurazione che sarà avviato dopo l’estate.

