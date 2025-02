Il tema del rincaro dei prezzi dei parcheggi Saba sarà al centro della Commissione di Vigilanza convocata per il 25 febbraio, su richiesta della minoranza. Una polemica sorta dopo l’annuncio dell’incremento del costo orario della sosta in centro, da 1,80 a 2 euro, e che aveva coinvolto non solo la politica, ma anche le associazioni di categoria, e che era approdata anche in consiglio comunale.

Quello su cui la commissione, convocata dalla presidente Chiara Cappelletti, vuole chiarimenti, sono in particolare il contenuto del contratto con Saba per la gestione dell’autosilo e dei parcheggi a raso, la presentazione dei Pef (Piano Economico Finanziari) pervenuti da Saba, lo stato di avanzamento dell’attuazione della delibera del 2018 per il recesso dal contratto di concessione stipulato con Saba.

Verrà inoltre chiesto ad Aem di illustrare la propria gestione dei parcheggi di competenza, mentre Saba dovrà relazionare sulla convenzione in essere con il Comune di Cremona. All’assessore alla Mobilità verrà chiesto di delineare lo stato di avanzamento della progettualità relativa al Gestore Unico della Sosta. Verrà infine fatto un aggiornamento sui piani strategici Pums e Piano della Sosta e della Mobilità.

