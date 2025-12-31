E’ stata la disavventura del cremonese Mario Pedrini e dei suoi compagni di crociera nel Mediterraneo la notizia più letta su Cremonaoggi durante il 2025. L’articolo del 4 giugno, con il racconto in prima persona del protagonista rimasto bloccato al buio per diverse ore sulla motonave MSC Orchestra a causa di un guasto elettrico, ha suscitato il maggiore interesse tra quelle pubblicate nell’anno ormai agli sgoccioli, la testimonianza diretta del cremonese mentre la nave riprendeva lentamente il suo viaggio verso il porto di Genova.

Una disavventura a lieto fine, mentre è tragica la seconda notizia più letta, l’investimento mortale della 15enne Elisa Marchesini avvenuto la mattina del 31 gennaio mentre si stava recando a scuola. La giovane, studentessa dell’Anguissola, è stata travolta da un autobus di linea all’inizio di via Dante. Sono stati i compagni di classe i primi a preoccuparsi per l’assenza della giovane, che non rispondeva al telefono. Grande il cordoglio di tutta la comunità cremonese.

Tra le notizie più cliccate anche quella di giugno che riguarda la piccola Anastasia, vincitrice del titolo “La bambina più bella della Lombardia” su circa 400 i bimbi partecipanti, figlia di Mirela Skipor e Nicola Tinelli residenti a Castelverde.

Segue la notizia di fine gennaio relativa al curioso ritrovamento di un cumulo di salami abbandonati, circa 300, sotto il cavalcavia dell’autostrada a Gerre de’ Caprioli. L’incredibile scoperta è stata fatta da un ciclista di passaggio che ha allertato le forze dell’ordine intervenute con i Carabinieri forestali insieme al personale di Ats Val Padana. I salumi, probabile bottino di un furto, sono stati inviati al laboratorio analisi per verificare possibili contaminazioni.

A suscitare interesse anche l’attesa della piena del Po del 19 aprile e il ritorno da single di Chiara Ferragni dopo la storia sentimentale con Giovanni Tronchetti Provera.

E’ una notizia di servizio quella più letta dell’anno su Cremaoggi.it: l’attivazione da parte dell’azienda ospedaliera dal 15 febbraio di una nuova figura professionale dedicata all’accoglienza. L’operatore sociosanitario è deputato all’orientamento dei malati e dei loro familiari in arrivo al pronto soccorso e al monitoraggio dei pazienti in attesa del loro turno.

Seconda notizia più letta, l’incidente stradale del 1° marzo costato la vita a Gianluca Zaneboni, 48enne di Spino D’Adda, investito accidentalmente da un furgone sul ponte della Paullese, mentre stava andando con la sua bicicletta verso Zelo Buon Persico.

“Siamo qui ancora una volta su questo ponte a commentare un incidente – aveva detto il sindaco di Spino D’Adda, Enzo Galbiati – e vogliamo esprimere il nostro disappunto perché tutto questo si sarebbe potuto evitare se i lavori fossero partiti in tempo. Adesso però è il momento di stare vicino alla famiglia, che conosco benissimo, e porgo loro le mie condoglianze. Spero che questa lunga fila di incidenti termini il più presto possibile”.

Stesso numero di lettori anche per il racconto della curiosa invenzione del 30enne meccanico Andrea Marazzi di Bagnolo Cremasco, la Panda più stretta del mondo: tutta originale, dai cerchi alle gomme ai paraurti, specchietti, guarnizioni dei vetri, interni, il cruscotto. Tutto tagliato, riadattato, ricostruito, così anche come la spugna dei sedili. Il motore è completamente elettrico, 24 volt, velocità massima attorno ai 15 km orari. Le foto sono diventate in breve tempo virali sui social e la vettura è stata protagonista, sabato 22 novembre, programma Mediaset “Tu sì que vales”.

Curiosità anche per un’altra notizia leggera, anche se forse non troppo per il protagonista, lo scorso febbraio, quando sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco per liberare un uomo rimasto chiuso dentro al bagno del cimitero di Crema durante una sosta nella sua corsa mattutina.

Su Oglioponews, testata che copre un ampio bacino sovraprovinciale, tra casalasco, mantovano e parmense, la notizia più letta è stata quella del tragico gesto -il 28 giugno – di Douglas Dall’Asta, 28 anni appena che si è tolto la vita nel suo appartamento di Cremona. Ma la sua vicenda ha le radici a Piadena Drizzona dove era arrivato nel 2007 in seguito ad adozione dal Brasile. Pochi giorni dopo la famiglia aveva deciso di non volerlo più, a causa dell’incompatibilità caratteriale con l’altro figlio. Poi una triste sequela di permanenza in comunità per minori e piccoli reati. Lui stesso ha raccontato la sua storia in un libro, “Figlio di nessuno” scritto a quattro mani con la giornalista Valentina Reggiani e pubblicato due anni fa, in cui racconta il dolore mai sopito e il trauma dell’abbandono poco dopo la gioia dell’adozione.

Una notizia tragica è anche la seconda più letta dell’anno, sempre alla fine di giugno, in occasione del funerale a Canneto sull’Oglio di Leonardo Xu, il bambino di origine cinese morto nella piscina di Torre de Picenardi, durante un centro estivo. E ancora la cronaca nera nella terza notizia più cliccata, il 26 aprile, la morte durante un’uscita in mountain bike di Cristian Ferrari, 56enne residente a Belforte, per un malore improvviso.

Concludiamo la rassegna con Cremonasport, dove sono le gesta della Cremonese a suscitare il maggiore interesse: notizia più cliccata è quella del 21 gennaio quando sono state ufficializzate le date dei playoff di Serie B; a seguire, l’articolo sulla situazione degli infortunati dopo la sfida contro il Parma, pubblicato il 22 settembre, e quello dell’arrivo di Floriani Mussolini e Vazquez al raduno pre campionato del 7 luglio. Lo stesso interesse suscitato anche dalle notizie di mercato a campionato iniziato, il 27 agosto, quando alla vigilia del match contro il Sassuolo veniva prefigurato l’ingaggio di Jamie Vardy, concretizzatosi qualche tempo dopo.

