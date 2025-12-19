Si concludono i sondaggi lanciati da CremonaOggi in vista del Natale (trovi qui tutti i dettagli dell’iniziativa): nell’ultimo periodo ogni giorno centinaia di cremonesi e non solo hanno votato sulla nostra pagina Instagram.

L’ultimo sondaggio riguardava uno dei simboli di Cremona: il torrone. Quello tipico cremonese, si sa, è duro e friabile. Ma ultimamente sta prendendo sempre più piede la variante del torrone morbido. Ebbene, a vincere è stato proprio il torrone morbido che si è portato a casa il 65% delle preferenze, contro il 35% del torrone duro.

Si è andato così a comporre il “Natale” dei cremonesi: unendo tutti i risultati ecco che chi ci legge preferisce il pandoro, da consumare durante il pranzo del 25, indossando un maglione natalizio e guardando “Mamma ho perso l’aereo”. Di seguito tutte i risultati dei nostri sondaggi.

I SONDAGGI DI CREMONAOGGI – TUTTI I RISULTATI

Pandoro – Panettone (qui le percentuali)

Cena della vigilia – Pranzo del 25 (qui le percentuali)

Maglione natalizio – Abbigliamento classico (qui le percentuali)

Una poltrona per due – Mamma, ho perso l’aereo (qui le percentuali)

Tombola – Carte (qui le percentuali)

Natale con i tuoi – Natale con chi vuoi (qui le percentuali)

Vacanze al caldo – vacanze sulla neve (qui le percentuali)

Capodanno in casa – Capodanno al ristorante (qui le percentuali)

Torrone duro – Torrone morbido (qui in alto le percentuali)

